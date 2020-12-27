За прошедшие сутки, 26 декабря, российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных никто не пострадал.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Боевики вели неприцельный огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Березове.
«Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали», — говорится в сообщении.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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