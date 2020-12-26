В городе Псков Российской Федерации военный случайно расстрелял из пушки боевой десантной машины торговый центр и попал в «Детский мир». Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

«В Пскове военный случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр. Снаряд попал в «Детский мир», и только чудом никто не пострадал. Инцидент произошёл на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину. Во время работ что-то пошло не так, и она дважды пальнула в воздух из автоматической пушки. Всё, наверное, можно было бы замять, но болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ «Фьорд Плаза», пробила её и приземлилась на втором этаже. Прямо в «Детском мире». Наводчику в целом повезло, поскольку снаряд никого не убил и не ранил», - сказано в сообщении.

Сообщается, что из самого ТРЦ пришлось эвакуировать 300 человек, а на место пригнали полицейских и росгвардейцев.