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Пророссийский боевики на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что все нарушения произошли в районе Водяного. Противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме украинских позиций противник в очередной раз обстрелял частный сектор Водяного из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя, никто не пострадал.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинская сторона дала адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С утра 26 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

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