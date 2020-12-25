ВМС США «Авраам Линкольн», базирующейся в американском городе Сан-Диего. Впервые в истории США командующим ядерного авианосца станет женщина, сообщает Голос Америки.

Бауерншмидт по специальности пилот вертолета, ранее служила исполнительным офицером этого авианосца. «Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали, - заявила Бауерншмидт. - Мне нравится управлять матросами, и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно».

Эми Бауэрншмидт родом из Милуоки, штат Висконсин. Дата ее рождения и семейный статус неизвестны: страницы в Википедии у военнослужащей нет, а профили в Twitter и Instagram — приватные.

На авианосце «Авраам Линкольн» служит примерно 5000 военных. Бауерншмидт является выпускницей Академии ВМС США 1994 года. Выпускницы этого года стали первыми женщинами, которые несли службу на боевых кораблях и самолетах. Бауершмидт имеет более 3000 часов полетов на вертолетах ВМС США, говорится в ее официальной биографии.