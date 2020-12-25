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Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковской местной прокуратуры № 2 к застройщику о восстановлении памятника архитектуры, расположенного по ул. Гоголя, 2 в Харькове.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, летом 2020 владельцем мансардных помещений – обществом с ограниченной ответственностью начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта. Однако фактически осуществлялась реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей.

Указанные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено менять памятники культурного наследия, и предусмотрены обязанности собственника при использовании памятника обеспечивать сохранение ее подлинности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, отделки и т.д.

Кроме того, строительство осуществлялось без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и ГАСК. Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Решение суда не вступило в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.
ForUm

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