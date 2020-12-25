Москва вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в отношении Латвии из-за продолжающегося притеснения российских СМИ со стороны властей республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы профильного регулятора Латвии о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решения ограничить трансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны, передает ТАСС.

«Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает это намерение руководства Латвии как «очередной случай пренебрежения правами проживающих в Латвии национальных меньшинств» и нарушение принципов свободы слова и плюрализма СМИ. «Надуманные претензии к содержанию российских передач, мы прекрасно понимаем, - это лишь повод. Истинная цель, как мы ее трактуем, - продолжение линии на искоренение любого инакомыслия, в рамках которой из информационного поля страны вытесняются российские и русскоязычные СМИ», - заявила Захарова.

В июле этого года Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) начал процедуру ограничения ретрансляции телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии. Претензии ведомства вызвала передача «60 минут», показанная в эфире 10 июля. По утверждению НСЭСМИ, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию в Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в вещании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ. Захарова отмечала ранее, что Рига под любым предлогом «ведет настоящую атаку» на все, что связано с Россией.