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Известный украинский футболист Артем Милевский стал новым игроком ФК «Минай», сообщается на сайте клуба.

Сегодня он подписал контракт с клубом.

«Воспитанник киевского «Динамо» в свое время поиграл на очень высоком уровне – четырехкратный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Украины, чемпион Беларуси, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе «Динамо» (Брест), участник Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы), участник чемпионата мира и Европы в составе национальной сборной Украины, серебряный призер молодежного чемпионата Европы», - представили Милевского.

В свое время футболист также поиграл в чемпионате Турции, Румынии, Хорватии, России и Венгрии. Последний клуб Артема – Брестское «Динамо», которое он оставил после окончания этого сезона в этой стране. В чемпионате Украины он не играл с 2013-го года. «Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ.

«Минай» - очень хорошая команда и я благодарю за такую ​​возможность клуба, - рассказал Милевский. - Я пересмотрел последние матчи «Миная», пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится, и рассчитываю принести пользу команде».

 
ForUm

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