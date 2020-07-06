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Общее количество зараженных коронавирусом в брестском футбольном клубе «Динамо» достигло 15 человек, сообщает Tribuna.

Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.
ForUm

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