Общее количество зараженных коронавирусом в брестском футбольном клубе «Динамо» достигло 15 человек, сообщает Tribuna.

Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.

Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.