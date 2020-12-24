До конца года в больницы Украины поступят закупленные лекарства для пациентов с рядом редких заболеваний.
Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
Она отметила, что в Украину прибыли лекарства, закупленные на средства, предусмотренные в бюджете 2020 года, для орфанных пациентов - с болезнью Гоше, Помпе, Фабри и мукополисахаридоза.
По словам Шаталовой, речь идет об очень ожидаемых препаратах на сумму почти 65 млн грн, приобретенных в рамках программы централизованных закупок по направлению «Орфанные метаболические заболевания».
«Поставка в больницы незамедлительно состоится уже до конца этого года», - заверила она.
Заместитель министра сообщила, что следующая поставка таких лекарств на 200 млн грн по орфанным категориям планируется уже на середину января.
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