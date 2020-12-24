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Кабинет министров Украины не планирует вводить ограничений на авиасообщение в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

«Таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить ограничения на авиасообщение», - сказал Кулеба.

«Но помните, что пандемия бушует, и следуйте максимально требованиям безопасности. Будем надеяться, что никаких форс-мажоров с пандемией не произойдет и нам не придется пересматривать это решение, но пока позиция правительства такова», - добавил министр.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

 
ForUm

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