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За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Приазовье вблизи Водяного враг открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

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