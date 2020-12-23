В четверг, 24-го декабря, очередные атмосферные фронты придут в Украину с запада и северо-запада Европы, постепенное потепление будет превращать снег в дождь, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица», - отметила она.

Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на Западе, Севере, Юге Украины, а также в западных районах центральной части.

К восточным областям осадки не дойдут, лишь на Харьковщине в четверг возможен снег. Однако уже 25-го декабря и в восточной части следует ждать осложнения погоды - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

Завтра в Украине будет наблюдаться усиление южного ветра до штормовых значений! Температура воздуха в четверг низкой предполагается в восточных областях: ночью до -4-10 градусов, днем ​​будет -1-4 градуса.

В Днепропетровской области, на Полтавщине, Сумщине и Запорожье завтра в течение дня от 2 мороза до 2 тепла.

А на остальной территории Украины уже днем ​​ощутимо потеплеет до + 1 + 6 градусов.

В южной части 24-го декабря ожидается днем ​​4 + 8 градусов, а на Западе запахнет весной, там ожидается + 5 + 10 градусов.

В Киеве в четверг ночью и утром осадки временно ослабнут и прекратятся, а вот во второй половине завтрашнего дня очередной венчик атмосферных фронтов северного циклона Greta снова принесет осадки и порывистый ветер. Осадки из-за потепления ожидаются преимущественно в виде дождя. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около 2, 3 градусов тепла.

На Рождество западного обряда, 25-го декабря, основная масса осадков наконец доберется и до восточной части Украины, в большинстве областей будет преобладать теплая и влажная погода.