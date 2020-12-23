В III квартале 2020 реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. В то же время в условиях восстановления потребительского спроса и деловой активности после смягчения карантина реальный ВВП в III квартале, если сравнить со II, вырос на 8,5% в сезонно скорректированном выражении.

Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за III квартал 2020 года, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

«Фактические показатели оказались лучше оценки Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года. Отклонение было обусловлено более стремительным, чем ожидалось, восстановлением потребления», - пояснили в НБУ.

Ключевым фактором падения ВВП оставалось дальнейшее сокращение инвестиций. Уменьшение валового накопления основного капитала углубилось до 23,8% в годовом измерении и наблюдалось почти во всех видах деятельности, несмотря на улучшение финансовых результатов предприятий.

Бизнес воздерживался от инвестиций из-за распространения заболеваемости и неопределенности относительно развития пандемии. Негативное влияние также имела нерешенность отдельных вопросов в альтернативной энергетике. Существенное наращивание капитальных инвестиций продемонстрировали только почтовая и курьерская деятельность вследствие развития служб доставки и онлайн-торговли.

Зато потребительский спрос восстановился. Этому способствовало смягчение карантина, рост доходов граждан и восполнение исполнения расходов бюджета. В общем потребительские расходы домохозяйств выросли на 1,0% в годовом измерении. Увеличилось также потребление государственного сектора - на 8,2%. Например, заметно выросли расходы бюджета на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону. Вклад чистого экспорта в изменении ВВП хотя и остался положительным, но существенно уменьшился (до 2,0 п.п.). С одной стороны, объемы экспорта товаров и услуг оставались меньше, чем в прошлом году (на 7,2%). С другой – падение импорта заметно замедлились (до 10,1%) вследствие оживления потребительского спроса.

В разрезе видов деятельности в III квартале 2020 наблюдалось оживление во всех секторах экономики, хотя лишь некоторые из них увеличили производство, если сравнить с прошлым годом.

Значительный вклад в падение ВВП сохраняло сельское хозяйство через урожай этого года, который оказался хуже. Зато смягчения карантина и восстановление потребительского спроса на фоне меньших возможностей для внешнего туризма способствовали росту торговли, а также замедлили падение добавленной стоимости в секторе услуг. В частности, лучшую динамику продемонстрировали гостиничный и ресторанный бизнес, сферы искусства, спорта и развлечений, а также сектор операций с недвижимым имуществом.

Также замедлилось падение в финансовом секторе. Кроме того, возобновила рост добавленная стоимость в сфере IT. Активизация бюджетных расходов способствовала росту добавленной стоимости в секторе государственного управления и обороны, медицины и строительства, а также меньшим темпам ее падения в секторе образования. Реализация проектов по развитию дорожной инфраструктуры имела вклад в улучшение показателей грузового транспорта и оптовой торговли.

В IV квартале 2020 ухудшения эпидемической ситуации и усиления карантина будут сдерживать восстановление экономики. Высокочастотные индикаторы свидетельствуют об ухудшении потребительских настроений и деловых ожиданий, хотя внешняя конъюнктура остается преимущественно благоприятной для украинских предприятий. Значительный вклад в падение ВВП сохранит сельское хозяйство. В то же время определенным компенсатором может стать дальнейшее смягчение фискальной политики и увеличение расходов бюджета на социальную поддержку, медицину и дорожную инфраструктуру.