Президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский пожелал Макрону скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и восстановления сил, а также поздравил его с днем ​​рождения.

Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий по солидарному распределению сертифицированной вакцины.

«Спасибо вам за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы», - сказал Зеленский.

Значительное внимание во время разговора было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в пределах Нормандского формата.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров «Нормандской четверки», достигнутые в прошлом году в Париже. «Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив», - отметил он.

Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.