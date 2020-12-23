Уходящий президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, осужденных в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. В 2017-2018 годах Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан признали вину в даче ложных показателей следователям и отбыли короткие сроки тюремного заключения, сообщает Русская служба ВВС.

В сообщении Белого дома также говорится о помиловании или смягчении наказания для еще 18 человек, в том числе трех бывших конгрессменов-республиканцев, осужденных за коррупционные преступления, и четырех сотрудников охранной фирмы Blackwater, отбывавших наказания убийство иракских мирных жителей в Багдаде в 2007 году.

Джордж Пападопулос, в начале 2016 года занимавший пост советника по международным делам при штабе Трампа, признал вину в даче ложных показаний следователям ФБР , был приговорен к 14 дням тюремного заключения и отсидел их в 2018 году. В этом году он издал книгу, в которой изображает себя жертвой «глубинного государства», замышляющего против Трампа.

Нидерландский юрист и зять совладельца «Альфа Групп» Германа Хана Алекс ван дер Зваан работал на Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба Трампа, впоследствии тоже осужденного за различные преступления, не имевшие прямого отношения к российскому вмешательству. Из числа привлеченных к суду спецпрокурором Робертом Мюллером ван дер Зваан первым получил реальный тюремный срок: в начале 2018 года он признал вину в даче ложных показаний ФБР и провел в тюрьме 30 дней.

Белый дом особо отметил «процессуальный» характер преступлений Ван дер Зваана и Пападопулоса и не преминул напомнить, что расследование спецпрокурора так и не нашло доказательств сговора окружения Трампа с Россией.

Это действительно так; при этом Мюллер посчитал неопровержимо доказанным сам факт российского вмешательства в выборы 2016 года (Москва это официально отрицает). Мюллер воздержался от обвинения самого президента в препятствовании правосудию (путем попыток его уволить и прекратить следствие), но при этом указал на выработанную в 1970-е годы позицию американского минюста о том, что американская конституция не позволяет предъявлять обвинения действующему президенту.

«В то время, когда господин Пападопулос якобы дал ложные показания, у него не было защитника, а после ареста господин Пападопулос дал дополнительные разъяснения к своим показаниям специальному прокурору. Сегодняшнее помилование исправляет несправедливость, учиненную командой Мюллера в отношении столь многих людей», - говорится в заявлении Белого дома.

Ложные показания Пападопулоса касались содержания его встреч в Лондоне в начале 2016 года с мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, сказавшим ему, что у российских спецслужб есть некий компромат на Хиллари Клинтон - впоследствии проигравшую выборы соперницу Трампа.

Трамп неоднократно отзывался о расследовании Мюллера резко критически, называя его, в частности, «охотой на ведьм».

В конце своего срока (с 20 января новым президентом станет Джо Байден, хотя Трамп отказывается признать поражение публично) многие американские президенты пользуются своим правом на помилование.