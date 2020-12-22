Сегодня около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской.

По вызову немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, сообщила пресс-служба столичного главка.

Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал работник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. При этом группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его.

По подозрению в совершении хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.