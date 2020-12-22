Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников сообщил, что компенсации за разрушенное в результате военных действий жилье уже получили 49 семей из Луганской и Донецкой областей.

Об этом Резников рассказал в интервью Суспільному.

«Эта программа впервые заработала в ноябре 2020 года. Уже назначены выплаты 49 семьям в Донецкой и Луганской областях, а в следующем году мы ожидаем, что компенсацию получат более 300 семей», - отметил он.

По словам чиновника, компенсация за утраченное жилье предоставляется Минреинтеграции на основании соответствующего запроса облгосадминистрации после оценки комиссий, которые создают списки разрушенных домов.

«Мы как министерство перечисляем средства на запрос ОГА, при которых созданы соответствующие комиссии. Эти комиссии занимаются обследованием и формированием перечня разрушенных жилых объектов. Это единовременная выплата в размере 300 тыс. гривен», - рассказал Резников.

При этом он отметил, что речь идет не о средствах на замену жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

«Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья», - подчеркнул Резников.