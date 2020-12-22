также в разделеПроисшествия
Ночью неизвестные ограбили дом мэра Броваров 61
На Донбассе боевики взяли в плен украинского военного 20
На Черниговщине браконьеры срубили сосен на полмиллиона 13
На Донбассе ранены двое военных 12
На балконе многоэтажки в Днипре спасатели нашли полтысячи летучих мышей 13
Проректор Украинского католического университета умер от коронавируса 11
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, украинские военные открывали огонь 11
Минздрав заявляет о 6545 новых случаях COVID-19 за сутки 17
Боевики на Донбассе подбили трактор, тракторист в больнице 13
Во Львовской области произошло смертельное ДТП 15
В МИДе подтвердили захват пиратами шестерых украинских моряков 16
На Харьковщине мальчик погиб, катаясь на санках 27
За сутки в ООС боевики произвели семь обстрелов 7
Тройное убийство произошло в Славянске 41
На Херсонщине сгорела новогодняя елка 20
Одесские таможенники изъяли более 50 кг кокаина в контейнере с бананами 17
На Донбассе оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции 29
Взрыв разрушил стену дома в центре Львова 43

За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги