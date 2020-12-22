За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.