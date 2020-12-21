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Большинство предпринимателей получит государственную помощь, предусмотренную в связи с усилением карантина, еще до конца года - селекторное совещание у Президента

Почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи с будущим усилением карантинных мероприятий будет удовлетворено до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение «Дия». Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Начало года – это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают достаточно медленно. У нас 710 тысяч ФЛП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства», - заявил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу. Зеленский сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

«В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям», - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от физических лиц - предпринимателей и субъектов хозяйствования.

Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты будут максимально осуществлять до Нового года.
ForUm

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