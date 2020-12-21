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В МВД Беларуси заработала единая база данных участников акций протеста.

Об этом заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя, сообщает TUT.by.

«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», - сообщил он.

В базе данных – участники акций, пользователи чатов, админы телеграм-каналов. Там указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.

«Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в город Минск для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его здесь задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже задерживался в городе Бресте и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде», - сказал Купченя.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти страны продолжают применять жестокие репрессии против участников мирных протестов.
ForUm

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