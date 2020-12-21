Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Об этом в эфире BFM TV заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, передает Укринформ.

«Поэтому при каждой выявленной мутации следует определять, какие именно новые характеристики она приобретает, происходят ли большие изменения, или же это просто обычная эволюция», - пояснила директор департамента ВОЗ.

Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан также подтвердила правильность локдауна, который сейчас вводит Великобритания. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

Напомним, ряд стран запретили авиасообщение с Великобританией.

За пределами страны новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.