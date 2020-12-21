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От осложнений коронавирусной болезни скончался 53-летний проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе, историк Игорь Скочиляс.

«Из-за осложнений течения коронавирусной болезни преждевременно умер профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы  «Киевское христианство», проректор УКУ по научной работе (2016- 2020)», - сообщается на странице университета в Facebook.
ForUm

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