От осложнений коронавирусной болезни скончался 53-летний проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе, историк Игорь Скочиляс.
«Из-за осложнений течения коронавирусной болезни преждевременно умер профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы «Киевское христианство», проректор УКУ по научной работе (2016- 2020)», - сообщается на странице университета в Facebook.
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