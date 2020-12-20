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За сутки, 19 декабря, на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 20 декабря.

Сепаратисты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, с помощью пулеметов сепаратисты совершили провокационный обстрел позиций ВСУ в пригороде Авдеевки, а вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил беспилотник. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Умелые действия украинских военных остановили дальнейшее применение БПЛА.

В штабе отмечают, что сепаратисты вели неприцельный огонь, поэтому обстрелы не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому огонь они не открывали. Среди бойцов ВСУ боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе ООС и в дальнейшем контролируется украинским военными.
ForUm

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