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Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «худшем в истории кибершпионаже за американским правительством».

Об этом сообщает BBC.

«Мы можем сказать достаточно четко, что именно россияне занимались этой деятельностью», — сказал Помпео в пятницу, 18 декабря.

По мнению госсекретаря, Россия в течение нескольких месяцев проникала в ряд правительственных учреждений США и частные компании, а также другие организации и правительства всего мира.

По словам Помпео, «были приложены значительные усилия с использованием программного обеспечения третьей стороны для внесения кода в правительственные системы США».

Госсекретарь добавил, что американские следователи до сих пор выясняют обстоятельства атаки и значительное количество информации, вероятно, останется засекреченной.

Помпео убежден, что Москва пытается «подорвать наш образ жизни», а президент России Владимир Путин «остается реальным риском».

Россия отрицает свою причастность к хакерской атаке.

Напомним, хакеры похитили данные из системы Минфина США.
ForUm

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