Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «худшем в истории кибершпионаже за американским правительством».
Об этом сообщает BBC.
«Мы можем сказать достаточно четко, что именно россияне занимались этой деятельностью», — сказал Помпео в пятницу, 18 декабря.
По мнению госсекретаря, Россия в течение нескольких месяцев проникала в ряд правительственных учреждений США и частные компании, а также другие организации и правительства всего мира.
Госсекретарь добавил, что американские следователи до сих пор выясняют обстоятельства атаки и значительное количество информации, вероятно, останется засекреченной.
Помпео убежден, что Москва пытается «подорвать наш образ жизни», а президент России Владимир Путин «остается реальным риском».
Россия отрицает свою причастность к хакерской атаке.
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