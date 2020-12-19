В поселке Чаплынка на Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства возгорания праздничной елки.

Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

«Вчера, 18 декабря, поздно вечером в дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение, что произошло возгорание новогодней елки, которая была установлена на площадке возле дома культуры. Сейчас полиция вместе со службой по чрезвычайным ситуациям устанавливают обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила за несколько минут до полуночи от местных жителей, которые как раз отдыхали у праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

Из полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и с видео людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли.

В результате пожара елка полностью сгорела. По предварительным выводам возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды.

Утром субботы, 19 декабря, в Чаплинке новогоднюю елку уже восстанавливают.

«Сгорела новогодняя елка - она была искусственная, на металлический каркас «накручивали» искусственную хвою. Из-за пожара остался только металлический каркас. Сейчас восстанавливаем елку», - рассказал председатель Чаплынского поселкового совета Алексей Фаустов в комментарии Укринформу.

По его словам, люди уже приносят игрушки, гирлянды, звонят, предлагают помощь, кто какую может. Поэтому поселок без новогодней елки на эти праздники не останется.