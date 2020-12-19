Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное. У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг, он работает удаленно.

«Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.