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Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус. Об этом заявил на брифинге в суботу, 19 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов.

Теперь, по его словам, будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции. При этом ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.

«Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии», - сообщил он.

Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.

«Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не требуется, если есть симптомы COVID-19, сделали тест. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР», - сообщил он.

Степанов рассказал, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.

Напомним, новые карантинные ограничения вступили в силу.
ForUm

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