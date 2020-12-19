В городе Газиантеп на юге Турции в университетской больнице SANKO взорвался кислородный аппарат. Это произошло в отделении интенсивной терапии для больных COVID-19. В результате пожара погибли восемь человек.

Об этом сообщает Anadolu.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, в 04:45. В результате взрыва кислородного аппарата начался пожар. Вскоре его потушили.

Сообщается, что семь человек погибли в отделении реанимации, еще один — умер во время транспортировки в другую больницу. Среди погибших люди в возрасте от 56 до 85 лет. Остальных пациентов перевели в другие больницы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства взрыва кислородного аппарата. Как сообщает агентство, относительно инцидента начали судебное и административное расследования.