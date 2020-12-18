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Вручение подозрения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову – это политический процесс, который без обнародования доказательной базы выглядит, как политическая расправа директора НАБУ Артёма Сытника. Об этом политолог Тарас Семенюк заявил в интервью журналистам.

«История с Татаровым – это политическая расправа, поскольку состав преступления там весьма сомнительный. И все юристы подтвердят, что в этом деле политики больше, чем юридической истории. Если будет судебный процесс, то Татаров конечно же будет защищаться, а мы сможем узнать позицию правоохранительных органов, доказательную базу. Пока что все выглядит, как притянутое за уши», - сказал он.

Говоря о необходимости вмешаться в эту ситуацию Верховной Раде, политолог отметил, что именно нынешний созыв парламента должен решить правовую колизию вокруг директора НАБУ.

«Ситуация с признанием КС, что назначение Сытника директором НАБУ не было президентскими полномочиями – это ответственность предыдущей власти. Она создала этот прецедент. Не надо быть сильным юристом или аналитиком, чтобы предвидеть вероятность обращения группы народных депутатов в КС по поводу этого прецедента. А КС просто верифицировал тот факт, что президент не мог назначать главу Бюро. Сегодня Верховная Рада должна была бы это исправить. Но это вопрос к монобольшинству, которого у нас де-факто нет», - подчеркнул Тарас Семенюк.

Отвечая на вопрос о том, не усугубит ли «дело Татарова» кризис вокруг антикоррпуционных органов, политолог сказал: «Его нет. Ведь проблем с НАБУ, как с органом, на сегодня нет. Никто не говорит, что НАБУ надо сносить. И мы не можем себе это позволить, это несёт репутационные риски для Украины. Но вопрос директора НАБУ, который по решению суда внесён в реестр коррупционеров – это уже серьёзная проблема, которая несёт угрозу репутации этому органу. Не может человек, признанный коррупционером, возглавлять антикоррупционную институцию», - подытожил Тарас Семенюк.

Как известно, ранее замглавы ОПУ Олег Тараров заявил, что Артем Сытник не может занимать должность директора НАБУ после решения КС о незаконности его назначения. 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Олега Татарова о возможной его причастности к фальсификации экспертизы по делу застройщика Максима Микитася.
ForUm

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