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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о намерении Москвы построить на Донбассе «город-сад».

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили пояснить, что имел в виду накануне президент РФ Владимир Путин, говоря, что Россия будет усиливать поддержку Донбасса и речь в данном случае идет о наращивании производства, инфраструктурных объектах, социальной поддержке. В связи с этим пресс-секретаря спросили, не намерена ли Москва построить в этом регионе «город-сад», передает Интерфакс.

«К сожалению, о «городе-саде» там говорить не приходится, потому что, не забывайте: этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей Родины. В этих условиях и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может и не будет оставаться безучастной к судьбам этих людей. Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь», - заявил Песков.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества.   
ForUm

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