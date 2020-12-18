Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующим законодательством.

Как передает Укринформ, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о назначении Шкарлета министром, несмотря на обвинения в его адрес в плагиате со стороны образовательного сообщества.

«Министр назначен в соответствии с действующим законодательством, он зачитал присягу и, согласно закону, приступил к исполнению своих обязанностей. Если у вас есть оговорки, пожалуйста, Украина - демократическое государство, обращайтесь в суды, предоставьте доказательства. Если у вас есть доказательства для уголовного производства, предоставьте решение соответствующей экспертной или суда. Мы их будем рассматривать вместе с вами, с регламентным комитетом, с Верховной Радой», - сказал Шмыгаль.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.