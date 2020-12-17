На одной из популярных платформ с программами для смартфонов обнаружили неизвестного происхождения приложение «Армия FM онлайн» для прослушивания якобы armyfm.com.ua – первого в Украине военного радио.

Минобороны подозревает, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора.

«Враг не оставляет попыток найти путей влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий», - отметили в пресс-службе.

Так, в ноябре в г. Счастье Луганской области на частоте близкой к «Армии ФМ» начало транслироваться радио РФ «Комбат ФМ». Теперь появилось псевдоприложение «Армия FM онлайн», который никакого отношения к «Первому украинскому военному радио» не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку.

Отдельно прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих «Джура», где анонимными лицами распространяется, например, информация об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшение качества питания и тому подобное.

«Наше духовное наполнение зависит от качества потребленного содержания, а поэтому призываем быть бдительными при установлении приложений и потреблении их контента. Будьте на волнах истинного Армии ФМ через сайт armyfm.com.ua», - призвали в Минобороны.