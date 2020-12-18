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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала жителям Европы отмечать Рождество и Новый год на улицах и избегать скоплений людей, особенно в помещениях. Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ, передает Радио Свобода.

В ВОЗ предупредили, что собрание разных семей, знакомых и религиозных групп во время новогодне-рождественских праздников создает «значительный риск» распространения COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года. Собрание даже небольшими группами представляют опасность, поскольку они, как правило, объединяют людей всех возрастов и из разных семей, которые могут придерживаться различных мер профилактики инфекций, отметили в организации.

В связи с этим медики рекомендуют отмечать праздник на улице, носить маски и соблюдать дистанцию. В случае празднования в помещении – советуют ограничить количество гостей и обеспечить там хорошую вентиляцию. «Может показаться необычным носить маски и дистанцироваться в кругу друзей и семьи, но это в значительной степени гарантирует безопасность и здоровье каждого», - говорится в сообщении организации.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала властям европейских стран рассмотреть возможность ограничения или отмены праздничных ярмарок и других массовых мероприятий, разгрузить общественный транспорт, а рождественские службы перенести на открытый воздух. На горнолыжных курортах рекомендуют исключить скопление людей в закрытых помещениях.
ForUm

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