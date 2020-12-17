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Всемирная организация здравоохранения сообщила 16 декабря, что направит в китайский Ухань в следующем месяце группу международных экспертов, чтобы расследовать происхождение коронавируса, передает Радио Свобода.

До сих пор остается неизвестным происхождение вируса и как он впервые инфицировал человека. Сначала считали, что смертельный вирус передался от животных людям на рынке, где продавалось мясо экзотических животных в Ухане. Но теперь эксперты считают, что вспышка могла просто усилиться на рынке.

Специалисты предполагают, что вирус происходит от летучих мышей, но промежуточное животное-хозяин, которое передало его от летучих мышей человеку, остается неизвестным.

Поиск источника распространения вируса ранее привел к возникновению напряжения, особенно между Пекином и администрацией президента США Дональда Трампа, который обвинил Китай в попытке скрыть первую вспышку коронавируса.

Чтобы уговорить Пекин согласиться на независимое расследование, потребовалось много месяцев переговоров. Ожидается, что расследовательская миссия продлится 4-5 недель.

Фабиан Леендертц из Института Роберта Коха в Германии сказал, что ВОЗ не стремится возложить на кого-то вину за эпидемию, а скорее пытается «понять, что произошло, а потом посмотреть, можем ли мы на основе этих данных попробовать снизить риск в будущем».
ForUm

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