также в разделеПроисшествия
Кернес умер 27
В Украине – 12 047 новых случаев COVID-19 за сутки 48
В Днипре жертвами пожара в частном дома стали 3 человека 10
Сутки в ООС: боевики 11 раз нарушили перемирие 9
Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе 17
Не желавший ехать в больницу мужчина 3 часа отстреливался от полиции 22
Пятнадцатилетняя львовянка погибла из-за попытки сделать селфи 27
В Одесской области в ДТП пострадали 7 человек 11
Вчера оккупанты 9 раз нарушили перемирие 10
Под Харьковом тушили масштабный пожар на ТЭС 30
На Львовщине подожгли участковый пункт полиции: подозреваемый задержан 10
Боевики нарушили перемирие шесть раз, есть раненые 30
В Днипре строительный кран упал на бетономешатель 18
На Киевщине мужчина угрожал «взорвать» отделение полиции 7
На Ривненской АЭС произошло отключение энергоблока 23
На Донбассе боевики три раза нарушили режим «тишины» 15
Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе 9
В Украине – 13514 новых случаев COVID-19 51

За прошедшие сутки, 16 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Шумы, Авдеевка, Опытное и Водяное, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шуми. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы. Огневые провокации российско-оккупационных войск не несли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
8
Теги