За прошедшие сутки, 16 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Шумы, Авдеевка, Опытное и Водяное, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шуми. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы. Огневые провокации российско-оккупационных войск не несли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений нет.