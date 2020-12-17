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Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающих египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия, сообщило Посольство Украины в Египте.

«С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, с которым иностранцы прибывают на отдых в курортные города», - отмечается в сообщении.

Требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что:

  • сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
  • должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • не должен содержать никаких исправлений или подтираний;
  • должен содержать информацию о проведенном виде теста;
  • в сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.  
  • должен быть выдан на английском языке.
  • содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.
  • не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

В посольстве призвали украинцев убедиться, что сертификат негативного теста ПЦР соответствует вышеуказанным требованиям. Туристов с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропорты курортных городов, разместят  (изолированно) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста.

Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.

Перед путешествием убедитесь, что ваш страховой полис соответствует вашим потребностям и может покрыть расходы на изоляцию и/или лечение.

Если вы находитесь на изоляции в гостинице, Посольство не может заставить органы Египта отменить изоляцию или уменьшить ее срок.  
ForUm

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