Спецтехникой называют многофункциональный транспорт, оснащенный особым оборудованием, с помощью которого он выполняет разные работы. Такие машины приспособлены под определенные задачи, которые они осуществляют в несколько раз эффективнее и оперативнее по сравнению с ручным трудом. Некоторые работы вообще нельзя сделать без применения технических средств, потому они незаменимы в разных сферах народно хозяйства. Купить спецтехнику можно в широком ассортименте, например, здесь https://hydromarket.com.ua/g20643441-spetstehnika представлен огромный ее выбор.

Особенности и предназначение спецтехники

Спецтехника – это техническое средство, которое может выполнять узкоспециализированные задачи. Она бывает:

мобильной, то есть имеет шасси и двигатель, может самостоятельно передвигаться между объектами;

прицепной/полуприцепной, с колесами, которую агрегатирует тяговая машина;

в виде стационарной установки, которую монтируют на несущий транспорт или устанавливают на подготовленный фундамент.

Чаще всего, говоря о спецтехнике, понимают машину на базе трактора или грузовика, которая создана специально для определенных операций. Главной особенностью ее является наличие гидравлической системы, которая может быть установлена в заводских условиях или на профильной СТО.

Гидросистема – это совокупность узлов и агрегатов работающих с жидким носителем энергии, который циркулирует в замкнутом контуре. Она обеспечивает транспорту возможность агрегатировать прицепные/полуприцепные составы, навесное оборудование, стационарные установки, управлять ими. Состоит такая система из ряда компонентов, которые подбираются индивидуально, исходя из предстоящих задач, условий работы, особенностей машины и груза и т.д. Чаще всего гидравлика спецтехники состоит из следующих узлов

КОМ и ВОМ, образующие единый механизм отбора мощностей;

гидромашины – мотор и насос;

гидроцилиндры;

гидробак с фильтрами и суппортами;

трубопровод;

распределитель;

элементы фиксации, уплотнения и прочие вспомогательные детали.

От чего зависит стоимость спецтехники?

Стоимость спецтехники формируется под влиянием многочисленных факторов, о которых следует знать, чтобы не переплачивать при покупке товара. Это:

марка машины – чем она известнее, тем дороже;

конструкционные особенности модели – чем сложнее строение, тем выше цена спецмашины;

технические возможности и характеристики – мощность двигателя, проходимые качества, грузоподъемность, габариты и вес, тяговой класс и т.д.;

рабочие параметры гидравлики;

страна происхождения – отечественная техника дешевле импортной, продукция из США, Евросоюза, Японии дороже привезенной из СНГ и Китая;

состояние – новые транспортные средства всегда дороже бэушных;

отношения продавца с производителем – самые выгодные условия предлагают дилеры, которые напрямую сотрудничают с изготовителем, работают по особому прайсу, имеют доступ до всего модельного ряда продукции и информационных материалов.

Где продается качественная спецтехника в Украине?

В нашей стране работает немало компаний, которые предлагают новую и б/у спецтехнику для продажи или аренды. Но далеко не всем можно доверять. Эксперты рекомендуют обращаться в компанию, которая:

работает в данной сфере более пяти лет (это значит, что она имеет опыт, знания особенностей рынка и товара, полезные связи и т.д.);

имеет положительную репутацию и лояльных клиентов;

имеет большой ассортимент продукции – отечественной и импортной, элитной и бюджетной, с различными теххарактеристиками и возможностями, а также запчастей и аксессуаров к ней;

является дилером многих марок, которые пользуются доверием у покупателей и ведущих экспертов отрасли;

имеет собственные СТО, где оказывают полный спектр услуг, а также выполняют гарантийное и сервисное обслуживание с гарантией;

может предоставить все документы на товар, которые подтверждают подлинность и происхождение спецтехники (техпаспорт, сертификат соответствия, гарантийный талон);

может поставить заказчику в кратчайшие сроки любую партию товара;

придерживается разумной ценовой политики, предлагает спецтехнику по экономически обоснованной стоимости (не слишком дорого, но и не очень дешево);

может предложить разные варианты покупки, специальные программы;

принимает разные варианты оплаты, пересылает товар по всей территории страны и за границу);

имеет компетентных сотрудников во всех подразделениях компании, которые всегда готовы помочь клиентам решить любые вопросы.

Такой компанией в Украине является «Гидромаркет», где можно приобрести любую спецтехнику на любой бюджет.