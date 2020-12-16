Правоохранители разоблачили менеджмент сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По словам в.и.о. председателя ГФС Украины Дмитрия Сосиновича, во время обысков офисных и складских помещений обнаружили и изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом.

«Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО», - говорится в сообщении.

Это привело к непоступлению в бюджет средств на общую сумму более 75 млн грн.