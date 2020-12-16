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В Днипре в результате пожара в одноэтажном жилом доме погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 15 декабря в 23:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района города Днипро.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух хозяев.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела трех человек. Трое погибших - мужского пола, другие данные устанавливаются.

Огнем повреждена хозяйственная постройка (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв.

Пожар локализован в 00:17 и ликвидирован в 01:30.
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