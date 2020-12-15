Нам дарованы Евангельские истины, в них указан единственно верный путь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нам дарован совершенный камертон – евангельские слова, в которых звучит правда, указан верный путь. Следует соизмерять всё в нашей жизни с лучшей в мире навигацией. И никто тогда не потеряется и не собьется с пути», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, в современном мире невежество возводится в ранг нормы, эталона.

«Миром правят лицемерие и богопротивление. Складывается впечатление, что главная задача внушить людям адекватным, что они – неадекватны. Большинство, к сожалению, склонно уступить и согласиться, став полностью управляемым. Люди не желают остановиться и задуматься. Легче не думать, а глотать то, что уже разжевали. Порог критического мышления отодвигается за недопустимые доселе «красные флажки». Уменьшается пространство для маневра, исключается возможность осмотреться, одуматься, проанализировать, посмотреть со стороны. Здравомыслие загоняют в угол как что-то неприличное», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что «признак нашего времени – сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации, люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга» и «воистину наивен тот, кто полагает, что он хозяин своей жизни. Хозяин жизни Тот, Кто дал жизнь – Отец наш и Творец».