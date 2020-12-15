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В Харькове полиция разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали граждан, сообщает пресс-служба областного главка.

Пресекли деятельность преступной группы детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября 2020 по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове три колл-центра. «Операторы» осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину.

Всего к деятельности колл-центров было привлечено более 100 человек. Месячный доход злоумышленников составлял более 7 млн гривен.

Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. С этой целью были подысканы соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» с обмана граждан.

Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины.

14 декабря 2020 детективы, оперативные сотрудники ДВБ и процессуальные руководители при силовой поддержке спецназовцев Управления «КОРД» и полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области провели 14 одновременных обысков в колл-центрах и в помещениях организаторов и активных участников группы. В результате изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тыс. гривен, добытые преступным путем.

 

После завершения комплекса всех необходимых первоочередных следственных действий и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

 
ForUm

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