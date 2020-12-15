Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривен 46 копеек.
«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривен 46 копеек», - говорится в сообщении.
Напомним, средний показатель заработной платы за сентябрь 2020 года, утвержденный ПФУ, составил 10 570 гривен 56 копеек.
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