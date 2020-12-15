АО «Укрзализныця» ввела возможность заказать в скоростные поезда Интерсити+ бизнес-ланч. Пассажир на выбор может попробовать мясной или вегетарианский варианты ланча, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе.

И.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщил, что компания сегодня рассматривает несколько вариантов организации услуг питания в поездах дальнего следования.

«Первый – то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах – комиссионную продажу очень узкого ассортимента: чая и снеков. Второй – продажа более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, - так, как это происходит сейчас в поездах Интерсити. Третий – партнерство с сервисами доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда», - рассказал Перцовский.

По его словам, на сегодня Укрзализныця проводит опрос пассажиров, какой именно сервис для них будет удобнее, и уже в следующем году будет проведен пилотный проект. «В первом полугодии 2021 объявим конкурсы и проведем несколько пилотных проектов, чтобы протестировать различные модели. Те из них, которые окажутся более успешными, будем масштабировать на всю железную дорогу», - добавил и.о. члена правления Укрзализныци.

Напомним, что с 1 декабря 2020 Укрзализныця обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.