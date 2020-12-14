Министерство культуры Украины планирует до 31 марта 2021 года подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко
Министр отметил, что внесение Чернобыльского комплекса в список ЮНЕСКО даст возможность консервировать и реставрировать его отдельные объекты.
«Будущие поколения должны увидеть все на собственные глаза и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективный молодой город Припять на привидение», - написал он.
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