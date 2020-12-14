Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаруженном на территории товарного парка железнодорожной станции «Пидзамче» на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи, сообщила пресс-служба полиции.

Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током.

Правоохранители установили личность погибшей – 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители.

По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

По факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Проводится досудебное расследование.