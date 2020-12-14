Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионные прибыли от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в наркогруппировку входило более 20 активных участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины.

Свою «продукцию» фигуранты предлагали на закрытом паблике телеграмм-канала и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых «закладок». Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали «товар» для реализации почтовыми сервисами.

Деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 млнгривен.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта сбыта злоумышленниками запрещенных веществ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток «МДМА» и «Ксанакс». Также выявлены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Стоимость изъятой «продукции» составляет более 1,2 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Сейчас согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны 6 участников преступной группировки, в том числе лиц, причастных к организации наркобизнеса.

Задержанным фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.