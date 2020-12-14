Сегодня в Украине День чествования памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

День установлен Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС, сообщает Укринформ.

Как известно, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария. Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за это собственной жизнью и здоровьем, удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения. По разным данным, в течение всего месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибло от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.

На начальном этапе усилий по минимизации последствий огромного выброса радиоактивных веществ к работам привлекались военнослужащие срочной службы. Позже, летом 1986 года и далее, огромный объем работ выполняли привлечены военные запаса и вольнонаемные работники. По неполным данным, за чернобыльский площадка прошли более 600 тыс. человек. Работали вахтовым методом - приезжали одни, получали максимально допустимую дозу радиации и ехали обратно. На смену приезжали другие.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным «саркофагом». По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работу Чернобыльской АЭС было приостановлено. В то же время объект «Укрытие», возведенный в 1986 году, постепенно разрушался.

В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового «саркофага» - Нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект «Укрытие» была надвинута Арка Нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем будут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта «Укрытие».

Сегодня мы вспоминаем их - тех, кто осознанно и молча жертвенно отдал за нас свою жизнь в ядерном котле. Несмотря на огромную цену, которую пришлось заплатить, сами ликвидаторы-чернобыльцы нередко называют 14-е декабря праздником.