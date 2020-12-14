За прошедшие сутки, 13 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Южное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже у Катериновки, противник провоцировал наших воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, была отмечена вражеская огневая активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал наших защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.