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Пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками. Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» — ежедневно и «Новотроицкое» — дважды в неделю в понедельник и пятницу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины — 5690 человек, на контролируемую территорию — 5242 человек.

Также через КПВВ «Новотроицкое» — 167 граждан и 32 транспортных средств последовали в направлении временно оккупированного Донецка, одновременно 107 человек и 20 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Напомним, боевики нарушили перемирие шесть раз, есть раненые.
ForUm

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