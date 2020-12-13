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В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 108 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3263 человека. Всего за время пандемии выздоровели — 8820 человек, летальных исходов — 32», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 58 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19», — отмечается в сообщении.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 91 человек.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.
ForUm

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